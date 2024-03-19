طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ونفذ الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الحاج" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.