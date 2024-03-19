ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

دفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من قطار بالعجوزة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة عامل سقط من قطار بالعجوزة، بعد مناظرة جثمانه، ومعرفة أسباب وفاته التي افاد بها تقرير الطب الشرعي بفحص الجثمان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 
بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط عامل من قطار بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في عقده الخامس وبعمل التحريات تبين سقوطه من القطار عقب اختلال توازنه وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت

دفن جثة عامل سقط من قطار العجوزة