45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بختام تعاملات الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع قرب ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، عض شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2160 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3457 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2593 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2017 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنسبة 6%، وبقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3170 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 %، وبقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال يومي 19 و20 مارس الجاري، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.