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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأمن يستجيب لشكوى المواطنين بصيانة للطبقة الأسفلتية بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية، اليوم، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمحيط مسجد ليلة القدر بطريق (مصر / الإسماعيلية الصحراوى) تجاه القاهرة، مما يتسبب فى حدوث تلفيات بإطارات السيارات.
في نفس السباق قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إجراء الصيانة اللازمة للطبقة الأسفلتية بالمنطقة المشار إليها وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

فيس بوك تلفيات مصر الإسماعيلية