الأمن يستجيب لشكوى المواطنين بصيانة للطبقة الأسفلتية بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي

الإثنين 18/مارس/2024 - 11:06 م

رصدت الأجهزة الأمنية، اليوم، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمحيط مسجد ليلة القدر بطريق (مصر / الإسماعيلية الصحراوى) تجاه القاهرة، مما يتسبب فى حدوث تلفيات بإطارات السيارات.

في نفس السباق قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إجراء الصيانة اللازمة للطبقة الأسفلتية بالمنطقة المشار إليها وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.