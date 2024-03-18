أحمد داش يجد دليل إدانة والده بمسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وظهر حسين ( أحمد داش ) وهو يقابل سناء ثابت (جوري بكر) لينهي الشراكة معها بسبب ترك لما حبيبته المشروع ( نورين أبو سعدة ) ويحاول أن يظهر حبه لها.

على ناحية آخري يبدأ حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) في البحث في صناديق والدهم القادمة من البلد ليحاولوا إيجاد ما يخفيه وتطلبه العصابة ويجدوا مبلغ مالي كبير وتسجيل صوتي يكتشفوا من خلاله أنه الدليل على أن والدهم تلاعب في التقرير الطبي وتسبب في سجن شخص مظلوم مقابل الفلوس.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يوميًا علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.