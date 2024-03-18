«التعمير والإسكان» للاستثمار العقاري تدعم الأسر الأكثر احتياجًا بـ500 كرتونة مواد غذائية

قامت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتعبئة أكثر من 500 كرتونة مواد غذائية، متضمنة كافة المساعدات والمواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار إيمان شركة HDP بدورها المجتمعي باعتبارها واحدة من كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر؛ إذ تحرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية الداعمة لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.

كما تميزت تلك المبادرة الخيرية بتشجيع وتحفيز شركة HDP لموظفيها المتطوعين للمشاركة بشكل أكبر، من خلال مضاعفة الشركة لعدد الكراتين الغذائية المُتبرع بها، كلما زادت أعداد الموظفين المتطوعين والجهود المبذولة في التعبئة، وذلك بهدف حرص شركة HDP على تعزيز ودعم ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية والتي تحث على زيادة شعور الموظفين بالولاء والانتماء، ليشارك بذلك أكثر من 80 موظفاً متطوعاً بشركة HDP.