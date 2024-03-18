مصدر بالانتاج الإعلامي: استئناف تصوير مسلسل “جودر” بعد إزالة الجزء المحترق من الديكور

صرح مصدر مسؤول بمدينة الإنتاج الإعلامي أن تصوير مسلسل "جودر" سيتم استئنافه بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء الصغير المحترق من الديكور ، ويتواجد في موقع الديكور بشكل آمن بطل العمل الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري ومهندس الديكور أحمد فايز والاستاذ محمد سعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والاستاذ محمد سري مدير شركة ميديا هب والاستاذ مصطفى العوضي مدير شركة اروما الشركتين المنتجتين للمسلسل.



واندلع حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي ، وقد قامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما واخماده ، و تقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب أخطارها من إجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق و الاطمئنان تماما علي السيطرة عليه ، وقد باشرت قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة علي هذه العمليات. و أسفر الحريق علي عدد محدود من الاصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات الي المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه.