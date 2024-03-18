غدا.. الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صرحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الأثنين 18/3/2024، أنها سوف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان غدًا الثلاثاء 19/ 3/ 2024م عقب صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير إلى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وأن الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها ، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني.

سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته ، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، إلى يوم الدين.