تعرف على مشروعات الخدمات الحكومية لقرى حياة كريمة بكفر الشيخ

أنهت اللجنة المشرفة علي مشروعات حياة كريمة، تنفيذ مشروعات المجمعات الحكومية بـ 5 قرى بمركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ وهي قري "منية المرشد وبرمبال والبصراط والجزيرة الخضراء وبني بكار"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن تكلفة هذه المجمعات بلغت 46.5 مليون جنيه، وتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة منها، خدمات الإدارة المحلية، وخدمات البريد، وخدمات التضامن الإجتماعى، وجارى التجهيز لخدمات السجل المدنى والشهر العقارى والتموين، فضلًا عن المراكز التكنولوجية لتسهيل إستقبال وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات تأتى فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين فى القرى، وتخفيف العبء عنهم، وتوفير الوقت والجهد فى تلقي الخدمات وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

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