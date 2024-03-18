منتخب الشباب يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الودية

توجه منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض إلى الجزائر اليوم الإثنين، لخوض الدورة الودية الدولية بمشاركة منتخبات تونس وموريتانيا والجزائر بجانب مصر، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجارى.

وخضع لاعبو منتخب الشباب قبل السفر لقياسات بدنية وجسدية قبل المشاركة فى الدورة الودية فى إطار البرنامج البدنى الموضوع من قبل وائل رياض المدير الفنى والدكتور قاسم قدرى المعد البدني.

وخاض اللاعبون مرانا قويا مساء أمس الأحد انتهى بتقسيمة شهدت حماسا وجدية من الجميع، بجانب التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.