البنك المركزي: أرباح البنوك ترتفع إلى 283.4 مليار جنيه بنهاية 2023

كشف التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصري أن صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري سجلت نحو 283.388 مليار جنيه بنهاية 2023 مقابل نحو 130.844 مليار جنيه خلال 2022.

وأوضح التقرير، أن صافي العائد بالمصارف بلغ 582.497 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 331.202 مليار بنهاية نفس الفترة من العام السابق عليه.

وسجل صافي إيرادات النشاط نحو686.161 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 407.592 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

فيما حقق إجمالي المصروفات نحو 402.773 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 276.748 مليار جنيه آخر عام 2022.