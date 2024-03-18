أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط يشارك بصلاة العبادة في الكنيسة الانجيلية

شارك الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بصلاة العبادة بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة .

جاءت هذه الزيارة بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وضمن اللقاءات المدرجة للأمين العام لزيارته لجمهورية مصر العربية، وترأس الصلاة الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، وبمشاركة القساوسة جان إميل وسامح أنور.

كما حضر الصلاة القس الدكتور رفعت فكري الأمين العام المساعد، ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري ومؤمنين.

تخللت الصلاة طلبات وتأملات على نية أبناء الكنيسة والشعوب المتألم، كما ألقى راعي الكنيسة القس يوسف سمير عظة تحدث فيها عن موضة العصر التي تدمر القيم الإنسانية والاجتماعية ناهيك عن عبادة المال التي تفسد الإنسان.

خلال الصلاة، كانت كلمة للأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، تحدث فيها بإسهاب عن نشأة المجلس والعائلات الكنسية التي يتألف منها، وأهدافه ونشاطاته لسنة الخمسين لتأسيسه.