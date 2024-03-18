10 معلومات عن السيدة "مرثا جرجس" الأم المثالية لمحافظة الأقصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن فوز مرثا إبراهيم عوضي جرجس، من مواطنات مركز إسنا، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الأقصر لعام 2024، وذلك خلال المؤتمر الإعلامي السنوي لإعلان نتيجة مسابقة الأم المثالية.

وتنشر "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن الأم المثالية لمحافظة الأقصر ( مرثا إبراهيم عوضي) كالتالي:-

1 - عمرها 52 سنة وتعيش في عزبة الخزان بمركز إسنا، وأرملة منذ 27 عام.

2 - حاصلة على معهد فوق المتوسط خدمة إجتماعية وتعمل أخصلائية اجتماعية.

3 – لديها اثنين من الأبناء، الأول حاصل على بكالوريوس معهد فوق تجارة إنجليزي، والابنة الثانية حاصلة على بكالوريوس تربية طفولة.

4 - نشأت الأم في أسرة مكونة من 9 أفراد 7 أولاد والأب والأم.

5 - تزوجت الأم فى سن الخامسة والعشرين عاما، وانتقلت إلى منزل زوجها الذي كان يعمل موظف بسنترال، ورزقت بطفلين.

6 - كافحت الأم كثيرا مع الزوج حيث أصيب الزوج بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي عام 1999م.

7 - توفي الأب تاركا لها الإبن الأكبر في الصف الأول الابتدائي والإبنة بعمر 5 سنوات.

8 - عانت الأم كثيرا حيث عملت في عدة مجالات فقد شاركت في أتيليه ملابس ومزرعة دواجن حتى تستطيع تربية أبنانها، وقامت بعمل جمعيات حتى تستطيع استكمال تعليم أبنائها.

9 - حصل الإبن الأول علي بكالوريوس تجارة إنجليزي ويعمل صراف في أحد البنوك، والإبنة الثانية على بكالوريوس تربية وطفولة وتعمل معلمة في أحد المدارس.

10 - زوجت ابنها الأكبر عام 2022م، ومازال كفاح الأم مستمر.

WhatsApp Image 2024-03-18 at 1.47.15 PM (2)