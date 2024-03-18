النائبة عايدة نصيف تطالب بضرورة إزالة العوائق أمام الطلاب المصريين في الخارج

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولى، إن هناك الكثير من العوائق والتحديات التى تواجه الطلاب المصريين بالخارج، والتي تطلب المواجهة ووضع الحلول من خلال مساعدتهم وتقديم العون لهم فى مرحلة الدراسة لتعظيم درجة الانتماء لديهم ومن ثم الاستفادة منهم.

وطالبت نصيف خلال كلمتها أمام وزيرة الهجرة اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، حول استيضاح سياسة الحكومة عن المشكلات التي الطلاب الدارسين بالخارج، بضرورة الوضع في الاعتبار الاضطرابات السياسية حول العالم مثل الحرب الأوكرانية الروسية، والتى أظهرت حجم الطلاب المصريين المتواجدين فى روسيا وأوكرانيا.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك عوائق أخرى، حيث لا تسمح بعض البلاد بإصدار تأشيرات سريعة، مما يسبب مشكلات كبيرة للطلاب، وكذلك عائق استخراج الأوراق الرسمية التي تستغرق الكثير من الوقت لاستخراجها، بما يؤثر على دراستهم واندماجهم فى المجتمع المراد به، مشددة على ضرورة مساعدتهم من خلال المكاتب الثقافية بالخارج، للتواصل مع المجتمع الجديد وإزالة العوائق، والتى منها على سبيل المثال اللغة والتعرف على العادات والتقاليد والقوانين فى المجتمع الجديد.

ولفتت النائبة عايدة نصيف إلى أن هناك مكاتب غير رسمية وغير مرخصة بمصر، هى المصدر لهؤلاء الطلاب إلى الجامعات بالخارج، بعضها غير معترف بشهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، وبناء عليه يجب إزالة هذه المشكلات حتى يتسنى لمصر الاستفادة من هؤلاء الطلاب سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.