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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وائل رياض يحلم بتحقيق البطولة الأولى مع منتخب الشباب في الجزائر

وائل رياض
وائل رياض
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يعلق الجهاز الفني للمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض آمال كبير  على اللاعبين في تحقيق البطولة الودية التى يشارك  بها، خلال الساعات المقبلة، بالجزائر، لثبت للجميع إنه على حق في جميع أختياراته، خاصة وإنه واجه انتقادات شديدة، خلال الفترة المقبلة.
ويشارك منتخب الشباب في الدورة الودية مع منتخبات الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا التى يواجها المنتخب المصري في أولى مواجهاته.
وكانت بعثة المنتخب المصري، غادرت القاهرة، صباح اليوم،  بقائمة ضمت 27 لاعبا.
حراس المرمي: حازم جمال  ومحمد منشاوي و أحمد وهب ومحمد عبد الفتاح وفي خط الدفاع أحمد عابدين   وعبد الله فؤاد
وأحمد مجدي  وزياد خالد  وحسن أبو المعاطي ومحمد عبد المنعم ومروان حجي  ومحمد إبراهيم وسيف عصام
خط الوسط:إبراهيم عادل  وعبد الرحمن شعبان  وأحمد خالد  ومحمد السيد  ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر خضر 
وعمرو خالد وعمار ياسر.
وفي الهجوم  محمد زعلوك  ومهند محمد ومحمد رأفت  وعمر فتحي ( عموري)  ومحمد الدسوقي.
 

منتخب الشباب وائل رياض الجزائر