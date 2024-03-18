للأطباء حديثي التخرج.. تعرف على كيفية التسجيل في قيد النقابة إلكترونيا

بدأت النقابة العامة للأطباء، فى تقديم خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة "إلكترونيا" عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة، ويستعرض التقرير التالى خطوات التسجيل إلكترونيا، وهى:

1- يقوم الطبيب بالدخول على الموقع الإلكتروني للنقابة العامة للأطباء

‏ https://www.ems.org.eg، ويختار قائمة "القيد و التسجيل" ثم يختار طلب القيد بنقابة أطباء مصر .

2- يسجل الطبيب الرقم القومى و رقم الموبيل الخاص بالطبيب حتى يستطيع الدخول لمنصة التسجيل .

3- ثم يقوم بعدها بتسجيل بياناته ويقوم بتحميل المستندات والشهادات الواردة فى البند التالى سكانر بصيغة PDF ، ما عدا الصورة الشخصية بصيغة Jpeg ولا يقوم الطبيب بإرسال البيانات والمستندات إلا بعد مراجعة ورقه بدقة .

4- المستندات والأوراق المطلوبة إرسالها على الموقع ثم إحضارها إلى النقابة العامة أو الفرعية:

- استمارة القيد بجدول النقابة التى حررها الطبيب على الموقع بعد طباعتها .

- استمارة ترخيص مزاولة المهنة التى حررها الطبيب على الموقع بعد طباعتها .

- عدد 2 من أصل شهادة البكالوريوس .

- عدد 2 من أصل شهادة الامتياز .

- عدد 4 صورة شخصية .

- عدد 2 صورة من الرقم القومى .

- صحيفة حالة جنائية موجه لنقابة الأطباء "فيش وتشبيه".

عدد 2 صورة شهادة الميلاد .

- الموقف من التجنيد لوزارة الصحة

- نتيجة امتحان مزاولة المهنة .

5- توريد مبلغ وقدره 1215 جنيها بالنقابة الفرعية أو العامة قيمة رسوم القيد أول مرة واستخراج الكارنيه ورسوم ترخيص مزاولة المهنة ومصروفات إدارية .

6- في حالة وجود أية أخطاء من الطبيب في تسجيل البيانات بعد إرسالها يحيط موظفى النقابة الفرعية أو العامة بها عند حضوره وسيتم تصحيحها.