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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قبل المواجهة الأفريقية.. الزمالك يرفض خوض وديات مع فرق الممتاز "ب"

الزمالك
الزمالك
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بمعسكر تحضيرى يخوضه الفريق الأول.
وأعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك خلال تلك الجولة التحضرية رفضه فكرة خوض مباريات ودية مع أندية من الممتاز "ب" ودوري المحترفين، وذلك خلال فترة المُعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريق استعداداً لاستكمال المنافسات المحلية والقارية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك معسكرا مغلقا خلال اليومين المقبلين، وأن يتخلله ودية أو اثنتين من أجل تجهيز عناصر الفريق للمواجهة الأفريقية أمام مودرن فيوتشر.
ويسعى عمرو ابو العز عضو الجهاز الإداري للفريق الأبيض، إلى إقامة ودية مع أحد فرق الدوري الممتاز من أجل تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لخوض مباراة فيوتشر.

مودرن فيوتشر الزمالك كأس الكونفدرالية