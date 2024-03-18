نتيجة اليوم الأول من مسابقة أوائل الطلاب بإدارة القاهرة الجديدة

أعلنت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية نتيجة اليوم الاول من مسابقة أوائل الطلاب والتي تقام على مستوى الجمهورية برعاية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات أيمن موسي وكيل أول الوزارة مدير المديرية بالتعاون مع احد الاحزاب

وتابعت إيمان عبدالله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المسابقة بمقرات التسابق لإدارة القاهرة الجديدة وبرفقة أشرف الشيخ مدير التعليم الإعدادي والثانوي وإصلاح عبد اللطيف مدير التعليم الإعدادي وأشرف عايد مدير إدارة التعليم الإبتدائي و إيمان عبد العال موجة أول الصفوف الأولى.

و مقرات التسابق كانت مدرسة فاطمة عنان مقر التسابق لمدارس المرحلة الإعدادية ومدرسة إبراهيم قداح الرسمية المتميزة لغات مقر التسابق للمرحلة الابتدائية وذلك بتواجد فريق العمل بالمسابقة المراحل التعليمية والعلاقات العامة و المحكمين من الموجهين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية وكان في استقبال الجميع مدراء المدارس التي يعقد بهم التسابق.

واشترك فى اليوم الأول 10 مدارس فاز منهم 5 مدارس هي:

مدرسة سيزا نبراوي- مدرسة عبد المنعم واصل - مدرسة عبد الوهاب مطاوع - مدرسة الجهاد - مدرسة الشهداء

والمرحلة الابتدائية اشترك فيها 12 مدرسة فاز منهم 6 مدارس هي:

مدرسة عمر بن الخطاب - مدرسة فاطمة عنان - مدرسة الشهداء - مدرسة الحرية - مدرسة الجهاد - مدرسة أسماء بنت أبي بكر.