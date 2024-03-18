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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

8 جرائم سابقة حصيلة عصابة سرقة المساكن بالقليوبية|صورة

عصابة الشقق السكنية
عصابة الشقق السكنية
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقليوبية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن، نفذوا 8 جرائم سابقة. 
وفي وقت سابق كانت قد أمرت النيابة، بحبس 4 أشخاص متهمين بسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط التشكيل العصابي لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عصابة المساكن في القليوبية 


تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سىء النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق

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