كاميرات المراقبة سلاح النيابة فى مواجهة لصوص السيارات بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط عصابة متخصصة في سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة بدر، لكشف ملابسات الواقعة ومواجهة المتهمين بها

، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق