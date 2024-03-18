بوتين يشكر الروس على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

أفادت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئايسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية إنه تم فرز أكثر من 80% من الأصوات وحصل بوتين على 87.15% حتى الساعة 00.55 بتوقيت موسكو.