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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. وفد سياحى من الصين يزور هرم هوارة بالفيوم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تابعت إدارة الوعي الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم إعداد الافواج السياحية بالمناطق السياحية، وذلك فى إطار توجيهات مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل ومدير المنطقة حسين عبد القادر بضرورة رصد حركة السياحة بالمناطق السياحية والاثرية بمحافظة الفيوم.

شهدت محافظة الفيوم فى تلك الأيام حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية حول العالم، وذلك مع بدء الموسم السياحى الشتوى وتحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمناطق السياحية طوال اليوم، حيث يزور السياح المناطق الأثرية.

تشهد المعالم الأثرية بالفيوم حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة.

واستقبلت منطقة هرم هوارة الأثرية،  اليوم، وفدا سياحيا من الصين، وأبدى الوفد سعادته بزيارة المنطقة الأثرية، وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

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وفد سياحى من الصين إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم هرم هوارة بالفيوم منطقة اثار الفيوم