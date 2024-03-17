التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع مشايخ وأئمة المساجد، بحضور الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ببورسعيد ويكرم عددا من النماذج المتميزة

ورحب المحافظ بالدعاة والأئمة، قائلًا: "أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله"، مؤكداً على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته لما لمسه من وعى وثقافة و علم لدى أئمة مساجد بورسعيد ، خلال أداءه صلوات التراويح منذ بداية شهر رمضان ، مشيرا إلى الدور الهام لإمام المسجد في ربط المصليين بالمساجد من خلال قوته العلمية و الدينية والثقافية وقدرته على إيصال المعلومة للمصلين بأسلوب حسن وسلس.

وكرم محافظ بورسعيد الأئمة: الشيخ أحمد متولى، والشيخ أحمد النادي، والشيخ محمود مرعي، تقديرا لجهودهم في العمل التوعوي والديني.