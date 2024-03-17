دعاء إفطار اليوم السابع من رمضان 2024

يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم للدعاء والتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء خلال ساعات الصيام حيث يتقرب العبد إلى ربه بالدعاء ليقينه أن الدعاء في هذا الشهر الفضيل مستجاب خاصة وقت الصيام ، فالدعاء عند الإفطار وقت أذان المغرب مستجاب حيث روىعبدالله بن عمرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة"، وقبل أذان مغرب اليوم السابع لشهر رمضان الكريم، وتبرز "البوابة نيوز" بعض الأدعية التي يمكن ترديدها عند الاذان ولحظة الإفطار.

-أدعية قبل الافطار في رمضان:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمنروعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.