الأنبا باخوم يحتفل بمرور مائة وسبعين عامًا على تأسيس مدرسة القديس يوسف بالخرنفش

ترأس أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس الاحتفال بمرور مائة وسبعين عامًا على تأسيس مدرسة القديس يوسف، بالخرنفش، كذلك، الاحتفال بعيد القديس يوسف، شفيع المدرسة.

شارك في الاحتفال الأب فرنسيس وجدي، نائب راعي كنيسة مار جرجس، بالجيزة، وبعض كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما حضر أيضًا باسم وجيه، المنسق العام للمدارس اللاسالية، ومدير مدرسة الفرير، بباب اللوق، يرافقه رئيس قسم المرحلة الإعدادية، ومجموعة من المعلمين، والطلاب.

كذلك، حضر هاني وديع، مدير مدرسة سان بول، بشبرا، يرافقه مجموعة من رُؤساء الأقسام، ومجموعة من المعلمين، والطلاب، بالإضافة إلى الشيخ محمد عادل، من الأزهر الشريف، خطيب مسجد الإمام ابن الليث، كما شهد الاحتفال حضور مجموعة من المعلمين، الذين سبق لهم العمل عملوا بالمدرسة، وعدد من خريجي المدرسة.

وفي كلمته، تحدث الأنبا باخوم عن القديس يوسف، الشفيع الذي يحتفل به المدرسة، حيث تناول رسالة يوسف القديس، وكيف كان ينفذ مشيئة الله في حياته، بصورة أكثر من تنفيذه لمشيئته الشخصية.

وأشار نيافة المطران إلى أن لكل فرد مسعاه الشخصي، لكن ينبغي عليه التنازل عن خططه الشخصية، من أجل تحقيق مشيئة الله، كما تحدث أيضًا عن أهمية شخصية القديس يوسف بالكتاب المقدس، لأنه قدوة حية، ومثال للإيمان العملي، والطاعة لإرادة الله.

وعقب القداس الإلهي، زار الضيوف معرض المدرسة، حيث تم عرض أعمال، وإبداعات الطلاب. ومن ثم، شاركوا في حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة (المبدعون الصغار)، الذي أُقيم بمسرح المدرسة، ثم قام الضيوف الكرام، بتسليم الجوائز