محمد رياض: «الحشاشين» فخر للدراما المصرية والعربية.. واللهجة العامية سريعة الانتشار

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بالكم الهائل من المسلسلات الدرامية التي تنافس على الموسم الرمضاني 2024 وسط الظروف الاقتصادية التي نعيشها الآن.

وقال رياض: "أوجه الفنانة الشكر لكل صناع الأعمال الدرامية على هذه الوجبة الدرامية الدسمة، التي نشاهدها حاليًا على الشاشة الصغيرة، وأيضًا على المجهود الكبير المبذول خلال هذا العام، خاصة في الإنتاج القوي والملحوظ لمسلسل «الحشاشين» للكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج الرائع بيتر ميمي، والزملاء الفنانين وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، فهو عمل درامي مشرف، وفخر للدراما المصرية والعربية.

وعن بعض الانتقادات الذي يواجهها مسلسل «الحشاشين» منذ بداية الحلقة الأولى خاصة على طريقة تناول العمل باللهجة العامة، أضاف رياض في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه في الواقع كل مخرج وصاحب عمل درامي له رؤيته الإخراجية الخاصة، والهدف منها توصيل العمل بالشكل الذي يراه مناسبًا لطرح وتقديم العمل ذاته.

وواصل:" بل بالعكس من وجهة نظري أرى أن تناول مخرج المسلسل استخدام اللهجة العامية شيء رائع وسلسل وبسيط، حتى يستطيع صناع العمل تقديم الفكرة الرئيسية، والشخصيات، والعمل بصورة مشرفة تليق بالعمل الدرامي الجيد، فلا أرى أي خلل فني أو سوء اختيار بالمسلسل، بالعكس كل التحية والتقدير لمخرج وصُناع العمل الرائع على هذا الجهد المشرف".

العمل تدور أحداثه في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين "حسن الصباح"، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، ياسر علي ماهر، نضال الشافعي، عابد عنابي، علاء قوقة، عماد الراهب، وآخرون، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

