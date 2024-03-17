لتعزيز العمل الخيري.. محفظة "أورنچ كاش" تضاعف التبرعات خلال شهر رمضان

أعلنت اورنچ مصر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، عن خطوة جديدة نحو تعزيز العمل الخيري والمساهمة في دعم المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.

وبناءً على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تقوم أورنچ مصر بمضاعفه أي تبرعات تُقدم من خلال محفظتها الإلكترونية "اورنچ كاش" خلال شهر رمضان الكريم . يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسات خيرية موثوقة مثل بهية ومستشفيات الناس ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري، وسيتم توجيه هذه التبرعات لدعم الفئات المحتاجة وتلبية احتياجاتها الملحة خلال هذا الشهر الفضيل.

وتعكس هذه الخطوه مدى التزام اورنچ مصر بدعم وتعزيز الخير والعمل الإنساني في المجتمع المصري، وتسلط الضوء على دور الشركات الخاصة في بناء مجتمع أفضل وتحقيق التنمية المستدامة ، وتدعو اورنچ جميع الأفراد والشركات للانضمام إلى هذه الجهود الإنسانية والمشاركة في تحقيق الخير وإسعاد الآخرين خلال هذا الشهر الكريم .