كواليس جلسة رئيس الزمالك مع جوميز

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منذ ساعات قليلة جلسة مطولة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، بحضور أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

وجاءت الجلسة لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق الأول، ضمن الجلسات الدورية المحددة من مجلس الإدارة مع المدير الفني خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بخوض مواجهتين في غاية الأهمية أمام فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.