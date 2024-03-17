أعضاء الشيوخ يشيدون بجهود وزارة النقل في تطوير المواني البحرية التجارية.. التمامي: الحكومة انفقت 129 مليار جنيه للنهوض بالقطاع.. أبو حجازي: ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالطفرة الكبيرة التي حققها وزير النقل الفريق كامل الوزير في تطويرالمواني البحرية التجارية لتواكب التغييرات والحداثة التكنولوجية وغيرها خاصتا أنها تمثل قاطرة الاقتصاد المصري.

وقال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن وزارة النقل ممثلة في الفريق كامل الوزيرتقوم بجهد وعمل مستمرفي كافة قطاعات النقل من طرق وكباري تخدم علي سرعة وإنجاز النقل والتجارة ومواني عملاقة تستطيع أن تضع مصر في الريادة بما تم بها من تطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من 20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأضاف التمامي، أن الحكومة انفقت اكثر من 129 مليار جنيه علي قطاع تطوير المواني البحرية التجارية وقامت بالعديد من المشرعاوت العملاقة وهي خطوة هامة نحو مواكبة تحقيق عائد استثماري كبيرمن تلك المواني ووزارة النقل وضعت حجر الاثاث لبدء جني ثمارهذه المشروعات العملاقة والتي هي الهدف الأساسي منها توفيرفرص عمل والعملة الصعبة وزيادة معدلات حجم الاستثمار خاصة أن النقل التجاري البحري يعد من أسرع وأهم المشروعات التي تعود بالنفع علي الإقتصاد الوطني.

وقال النائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن ما تم تحقيقه في مجال المواني البحرية التجارية لم يحدث من قبل بهذا الحجم والإنفاق خاصة أنه يعتبر دعم مهم للاقتصاد الوطني، والنقل البحري هو قاطرة مهمه للاقتصاد المصري وركيزة أساسية نستطيع من خلالها وضع مصر في محور متميز في هذا المجال خاصة بسبب الموقع الجغرافي لها والذي يعد من أميز المواقع التي تخدم دول كثيرة لكي تصبح مصرهي العنصرالأساسي والابرز في قطاع المواني بالمنطقة.

وأضاف أبو حجازي خلال الجلسة العامة، أن الاستراتيجية التي تتبعها وزارة النقل تضع مصرفي مكانتها الرائدة في مجال المواني والطرق والنقل الذكي ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري وهوما جعل مصر تضم عدداً من أهم الموانئ البحرية في المنطقة.

وتابع: هناك طفرة كبيرة في مجال النقل التجاري البحري وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ويضعها في مكانتها الرائدة في المنطقة وسط تطور مشهود يحدث في كافة القطاعات لكي نرسخ لمصر مفهوم الجمهورية الجديدة.