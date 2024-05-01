«كريدي أجريكول مصر» يحقق 2.29 مليار جنيه صافي ربح بنهاية الربع الأول من 2024

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، النتائج المالية للبنك عن الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2024.

أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 2,291 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 88٪ على أساس سنوي.

سجلت ودائع العملاء 84.4 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 24٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 45.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 27٪ على أساس سنوي.

سجل معدل الحساب والإدخار إلى إجمالي الودائع 60,8٪، بنسبة تراجع قدرها 1٪ على أساس سنوي.

إلى إجمالي الودائع 60,8٪، بنسبة تراجع قدرها 1٪ على أساس سنوي. سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها1.8٪، بنسبة تغطية بمقدار219٪.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.1٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت +1٪ على أساس سنوي، ومدفوعة بالزيادة الكبيرة في حجم الودائع مقابل القروض، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه المصري.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.2 ٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 8.5٪، بنسبة ارتفاع قدرها 2٪، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 61.5٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 14٪.

المنـــاخ الإقتصـــادي

تمًكن الاقتصاد العالمي من الإحتفاظ بمرونته بالرغم من الإرتفاعات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في محاولة منها لإستعادة استقرار الأسعار. كما أنه من المتوقع أن تؤدي سياسة التشدد النقدي في جميع أنحاء العالم، علاوة على تباطؤ وتيرة الانخفاض في معدلات التضخم إلى تقليل وتيرة تراجع أسعار الفائدة، والتي تخضع بدورها للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وما يعقبها من تأثيرات على أسعار السلع الأساسية.

وعلى الصعيد المحلي، فقد شهد الربع الأول من عام 2024 العديد من الأحداث الإيجابية المدعومة من شركاء مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات العالمية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها) وذلك على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض، ومنح، واستثمارات المحافظ الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى مباشرة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية واستعادة سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي. وجدير بالذكر أن ذلك قد ساهم في تخفيف قيود التمويل الخارجي فضلاً عن البدء في إعادة دورة الإنتاج والتجارة في مصر إلى وضعها الطبيعي. وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت تدابير السياسة النقدية التي تضمنت تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، حيث وصل سعر الكوريديور إلى 27.25٪، في تعزيز الموقف النقدي المتشدد بهدف تثبيت توقعات معدلات التضخم.

كريدي أجريكول مصر: مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

واصل كريدي أجريكول مصر قوة أدائه خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 3,707 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 72٪ على أساس سنوي، نتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال. فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 45.6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 27٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 84.4 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها 24٪ على أساس سنوي.

وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بمختلف شرائح العملاء، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 8.1 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 31٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا قويًا بلغ 11.7مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 27٪ على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت ربحية قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك في ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات مع قوة التركيز على الأرباح من الأتعاب والرسوم. وتجدر الإشارة إلى مساهمة بنك كريدي أجريكول مصر خلال الربع الأول من عام 2024 في أحد التسهيلات المشتركة الرئيسية، وهو الأمر الذي يعكس قوة موقف البنك كأحد المشاركين النشطين في سوق التسهيلات المشتركة.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار +16٪، في حين سجلت الودائع نمواً بنسبة +20٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال الربع الأول من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو طفيفة بمقدار +5٪، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة +84٪ ليصل إلى قرابة الضعف على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق، وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحقق السوق إنتعاشًا خلال الأرباع القادمة بعد تعويم الجنيه وتوافر العملة الأجنبية. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها +25٪ على أساس سنوي مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري والحملات المستهدفة.

وعلاوة على ما تقدم، فقد استمرت معدلات نمو عدد العملاء النشطين للبنك، والتي سجلت نسبة مقدارها 1٪ على أساس ربع سنوي و9٪على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالي، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل برنامج القروض النقدية (درايف كاش)، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقة فيزا كريدي أجريكول البلاتينية للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد) والتي تهدف لتلبية إحتياجات العملاء، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية. ومن خلال إطلاق قروض محطات الطاقة الشمسية خلال الربع الرابع من عام 2023، ظهرت طموحات البنك التي تستهدف التوسع في مجال التمويل الأخضر.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة +27٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 45.6 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة +24٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 84.4 مليار جنيه مصري.

*استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر. * لا توجد قروض ممنوحة للبنوك خلال جميع الفترات المذكورة.

أداء الربحيــــة

حقق صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها +72٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 3,707 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار +79٪ على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة 178+٪، ومدفوعًا بكل من أنشطة الصرف الأجنبي والتحكم الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها +43٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 52٪ خلال الربع الأول من عام 2024. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا ملحوظًا حيث سجلت 17.2٪ مقابل 20.6٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة +79٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3,070 مليون جنيه مصري.

كذلك تراجع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار +1 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -100 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بمرونة المحفظة وكفاءة عمليات استرداد الديون، وهو الأمر الذي يرجع إلى إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.

حقق صافي الربح مبلغًا بمقدار 2,291 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 88% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة +40٪ و +53٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة +21٪ مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، علاوة على ارتفاع معدل صافي العمولات بنسبة +15٪ مدفوعة بالنشاط التجاري وزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة +351٪ والمدعومة بأنشطة الصرف الأجنبي وثبات نفقات التشغيل.

* استندت نتائج قائمة الدخل على التقارير الإدارية.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لبنك كريدي أجريكول مصر 1.8٪، حيث انخفضت بمقدار 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، كما أنها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمَكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

*يتفق معدل كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، وصافي نسبة التمويل المستقر، والرافعة المالية مع الإقرارات المقدمة إلى البنك المركزي المصري.

أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمال

* استند صافي هامش الفائدة على التقارير الإدارية وصافي ربح السهم من حصة أرباح الموظفين.

التحــول الرقمــي

واصلت القنوات الرقمية لكريدي أجريكول مصر تحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية الداعمة لمكانة البنك التنافسية.

وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد واصل تطبيق الهاتف المحمول "banki Mobile" دوره المحوري بوصفه أحد الأدوات المصرفية الجوهرية التي تساهم في تعزيز مكانة بنك كريدي أجريكول مصر، باعتباره أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بمعدل تسجيل دخول شهري يزيد عن 3 مليون مرة خلال الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، فقد ارتفع تصنيف تطبيق الهاتف المحمول بشكل ملحوظ ليصبح 4.6 (معدل متوسط متجر التطبيقات) في الربع الاول من عام 2024 صعوداً من 3.8 في الربع الأول من عام 2023. كما شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 2.1 مليون معاملة رقمية خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 200٪ على أساس سنوي، إلى جانب إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، وجدير بالذكر أن معدل استخدام المحفظة البنكية وما يتم عليها من معاملات قد سجل +215 ألف معاملة خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 7٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وعلاوة على ما سبق، فقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء معاملات رقمية عبر الشبكة تمثلت في أكثر من 3.3 مليون معاملة صادرة، هذا بالإضافة إلى إلى جذب أكثر من 100 ألف مستخدم مسجل عليه، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 42٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 22٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، فضلاً عن انضمام وإعادة تنشيط أكثر من 320 ألف عميل على تطبيق الهاتف المحمول "banki Business"، بالإضافة إلى ارتفاع حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 120٪ خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد استمر بنك كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الإلكتروني "banki Commerce" ، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي"، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، فقد نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ ما يزيد عن 40 ألف معاملة تجارة إلكترونية من خلال استخدام البوابة الجديدة منذ إطلاقها. وفي النهاية، فإن بنك كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للاستدامة

أصدر بنك كريدي أجريكول مصر خلال الربع الرابع من عام 2023 تقريره المتكامل الثاني للاستدامة عن الفترة 2020-2022 تحت عنوان "تشكيل مستقبل مستدام". ويعكس هذا التقرير التوجه الاستراتيجي لبنك كريدي أجريكول مصر نحو إضافة قيمة لكل من عملائه والمستثمرين والمجتمع بوجه عام والاقتصاد الذي يساهم في تقديم الدعم له. ويعد بنك كريدي أجريكول مصر الأول في مصر الذي يتبع إطار إعداد التقارير المتكاملة (IR) ويتوافق مع مبادرة إعداد التقاريرالعالمية (GRI).

وقام بنك كريدي أجريكول مصر بالتبرع بعدد 1500 كرتونة طعام لعائلات محدودي الدخل في شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء الجمهورية، من بينها 700 كرتونة قام موظفو البنك بتعبئتها بمقر المركز الرئيسي كمشاركة منهم تجاه الأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع.

وفي الربع الأول من عام 2024، وبالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك مصر، احتفلت مؤسسة كريدي أجريكول مصرللتنمية بالإنتهاء من أول "مشروع لتنمية المجتمع باستخدام الطاقة النظيفة" والذي تم تنفيذه في قريتين بمحافظة المنوفية، ويخدم المشروع سكان القريتين من خلال توفير مياه الري وترشيدها وزيادة حجم إنتاج المحاصيل وجودتها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات في كلتا ا القريتين.