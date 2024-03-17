كأس إنجلترا.. تشكيل هجومي لتشيلسى في مواجهة ليستر

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليسر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو ، أكسيل ديساسي ، تريفو شالوباه ، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو ،كونور جالاجير ، كول بالمر.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك ، رحيم ستيرلينج ، نيكولاس جاكسون.

