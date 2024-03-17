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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس إنجلترا.. تشكيل هجومي لتشيلسى في مواجهة ليستر

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليسر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: مالو جوستو ، أكسيل ديساسي ، تريفو شالوباه ، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: موسيس كايسيدو ،كونور جالاجير ، كول بالمر.
خط الهجوم: ميخايلو مودريك ، رحيم ستيرلينج ، نيكولاس جاكسون.
 

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