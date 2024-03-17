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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

أحمد أبو الغيط الامين
أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية
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أدان أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الارهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء في فندق بوسط العاصمة مقديشيو، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الصوماليين.

وأعرب الأمين العام، عن خالص التعازي لأسر ضحايا الارهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم  الامين العام، بأن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة التي تقودها الدولة الصومالية ضد الارهاب ولن تدخر جهدًا من أجل مساعدة الصومال في جهوده الحثيثة الرامية إلى اعادة بناء جيشه ومؤسسات الدولة وتمكينها من معالجة جذور الإرهاب.

الصومالية مقديشو