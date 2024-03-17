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الأحد 17 مارس 2024
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بوابة البرلمان

كامل الوزير يكشف أمام الشيوخ تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية في جرجوب

وزير النقل
وزير النقل
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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.


وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركاء دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.

ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.

كامل الوزير وزير النقل