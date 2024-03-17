بني سويف تحتفل بالذكرى الـ 1084 لتأسيس الجامع الأزهر.. صور

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دور ومكانة الأزهر الشريف "تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب" في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية.



وأشار إلى أن هذا الدور لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد إلى الدول العربية والإسلامية، باعتباره منارة علمية ودعوية وصرح ورمز للأمة العربية والإسلامية.



وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأبناء وعلماء وقيادات وخريجي مؤسسة الأزهر الشريف، بالذكرى السنوية لتأسيس الجامع الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر كان ولايزال أحد جناحي الأمة المصرية وصمام الأمان مع الكنيسة المصرية، واللذين يمثلان قوة مصر الناعمة ذات التأثير الكبير على المستوى الداخلي والدولي والإقليمي.



جاء ذلك خلال حضوره، احتفالية الجامع الأزهر بذكرى تأسيسه، التي أقامتها المنطقة الأزهرية بمحافظة بني سويف، بحضور اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي ممثلى كنائس بني سويف وقيادات الأزهر ومنطقة الوعظ والفتوى والأئمة والدعاة وطلاب المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية وقيادات المنطقة التعليمية وشيوخ المعاهد.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات، منها: آيات من القرآن الكريم، وكلمة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وكلمة لوكيل الأوقاف، وعرض أفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، ودور الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين، والتعاون المشترك بين الأزهر.