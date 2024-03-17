وزير المالية: سددنا 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا

الأحد 17/مارس/2024 - 12:22 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مضيفًا: مستمرون في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون حولت 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

وأوضح معيط، إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، ولذلك فالوزارة ملتزمة بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.