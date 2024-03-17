مظاهرات عارمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

تواصلت المظاهرات في أنحاء العالم منددة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة بوقفها فورا وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

اندلعت مظاهرات عارمة في كل من العاصمة الفرنسية باريس والكورية جنوبية سيول والنمساوية فيينا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أقرب وقت.

وجاءت المظاهرات في العاصمة الكورية الجنوبية أمام السفارة الإسرائيلية للتعبير عن الغضب الشعبي الشديد إزاء ما يحدث في غزة، والإعراب عن ضرورة وقف إطلاق النار هناك.

ونُظمت احتجاجات حاشدة في العديد من العواصم والمدن حول العالم على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري لحمام الدم ودخول المساعدات التي يحتاج إليها القطاع المحاصر.

في العاصمة الفرنسية باريس، دعا المتظاهرون إلى وقف فوري للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ومحاسبة إسرائيل على المذبحة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وندد المحتجون بما وصفوه بتواطؤ الحكومات الغربية في جرائم الحرب الإسرائيلية وعرقلة أي جهد لمحاسبتها على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفعوا شعارات تؤكد ضرورة تحرير الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومحاسبة المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

في العاصمة الألمانية برلين، نظمت مظاهرة للمطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة وإيصال المساعدات إلى المنطقة التي مزقتها الحرب.