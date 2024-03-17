الجيش السوري: إصابة جندي في هجوم صاروخي إسرائيلي على الجولان

في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، أعلن الجيش السوري أن جنديًا سوريًا أصيب جراء هجوم صاروخي نفذته إسرائيل.

وأوضحت التقارير أن الصواريخ الإسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه مناطق في سوريا، ما أسفر عن إصابة الجندي المذكور.

وأكد مصدر عسكري سوري: "في حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل، نفذ العدو الإسرائيلي هجومًا جويًا استهدف عدة نقاط في المنطقة الجنوبية من الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر: "تمكنت وسائط الدفاع الجوي السوري من اعتراض بعض الصواريخ، لكن الهجوم أسفر عن إصابة جندي سوري وحدوث بعض الخسائر المادية في المنطقة المستهدفة".



كما شهد محيط العاصمة السورية دمشق، انفجارات عنيفة في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.