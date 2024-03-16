ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أكرم حسني يكذب على زوجته في الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه

بابا جه
بابا جه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استطاع أكرم حسني في الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه من إقناع ولاء (نسرين أمين) بأنه أجّر السيارة لدار أيتام؛ وذلك حتى لا تعرف بأنه خسرها في حادثة، ولكن مازالت وولاء غير مصدقة زوجها هشام (أكرم حسني)؛ وذلك بسبب رفضه سابقًا بأن يأجر السيارة لدار أيتام.

كما شعرت ابنته جودي (لافينيا نادر) بالغيرة من ملك ابنة أشرف (ياسر الطوبجي) وذلك لأن والدها اشترى لها هدية ثمينة ولم يشترِ لابنته، ليبدأ هشام بخسارة حب ابنته له وفي الوقت نفسه علاقته بزوجته ولاء على المحك، خاصةً بعدما تدهورت مهمة ياسر (محمد أوتاكا) مع مازن (آدم) في الحفلة، وكشفها أولياء الأمور.

بابا جه أكرم حسني نسرين أمين