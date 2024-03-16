أكرم حسني يكذب على زوجته في الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه

استطاع أكرم حسني في الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه من إقناع ولاء (نسرين أمين) بأنه أجّر السيارة لدار أيتام؛ وذلك حتى لا تعرف بأنه خسرها في حادثة، ولكن مازالت وولاء غير مصدقة زوجها هشام (أكرم حسني)؛ وذلك بسبب رفضه سابقًا بأن يأجر السيارة لدار أيتام.

كما شعرت ابنته جودي (لافينيا نادر) بالغيرة من ملك ابنة أشرف (ياسر الطوبجي) وذلك لأن والدها اشترى لها هدية ثمينة ولم يشترِ لابنته، ليبدأ هشام بخسارة حب ابنته له وفي الوقت نفسه علاقته بزوجته ولاء على المحك، خاصةً بعدما تدهورت مهمة ياسر (محمد أوتاكا) مع مازن (آدم) في الحفلة، وكشفها أولياء الأمور.