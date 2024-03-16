هاجر السراج تلجأ لشقيقتها الطفلة لتضع لها المكياج في إمبراطورية ميم

ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “إمبراطورية ميم” تلجأ منى مختار أبو المجد التي تؤدي شخصيتها هاجر السراج، لشقيقتها الصغرى، لتضع لها هي المكياج لأول مرة، استعداداً للخروج مع زميلها، لكنها ترفض شكلها بعد أن وضعت مساحيق التجميل قائلة "شكلي أراجوز".

على ما يبدو أن شخصية هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم لا تهتم كثيرًا بالأمور الخاصة بالفتيات، وهى أقرب لأن تكون شخصية عملية لا تحب التصنع ولا وقت لديها لتضيعه فهى تصب جل اهتمامها بالتدريس الجامعي وتحقيق ذاتها في السفر بالخارج وهو الأمر الذي لفت انتباه منة، أختها الصغرى، التي أدركت أن شقيقتها تحتاج قليلًا لبعض المساعدة في مثل هذه الأمور حتى تظهر بعض الأنوثة في لقائها الأول مع زميلها وهي بديهيات لا تهتم منى بها كثيرًا.

وفور انتهاء أختها الصغرى من وضع المكياج لها، علقت منى: "شكلي أراجوز، مش كتير؟" وهو الأمر الذي يتفق تمامًا مع شخصيتها الجادة سوى أن منة التي تصغرها بأعوام عديدة والتي يبدو أنها أكثر انفتاحًا منها على تلك الأمور، أعطتها بعض خبراتها لتطمئها حيث قالت لها "خلى بالك إن الميكاب ده بيقول إنك واثقة بنفسك وإنك مش محتاجة حد في حياتك، ودى أهم حاجة المفروض تظهر في المقابلة الأولى".

من خلال هذا الدور، تعود هاجر مرة أخرى إلى عالم المحاماة بعد مسلسل "حالة خاصة" ولكن هذه المرة من خلال تجسيدها لدور معيدة في كلية الحقوق تطمح إلى التحاقها بالبعثة لاستكمال دراستها العليا بالخارج ولكن والدها الذي يحتفظ بالطباع الشرقية يرفض ويريد تأجيل الأمر إلى بعد زواجها.

مسلسل امبراطورية ميم مأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، والذى يختلف عن أول عمل أُخد عن الرواية وهو فيلم "إمبراطورية ميم"، بطولة فاتن حمامة، والذي عرض في السبعينيات وتمت معالجة المسلسل دراميًا ليناسب روح العصر وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق حول أسرة كبيرة، تتكون أفرادها من أب لستة أبناء، يتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجته، ويواجه صراعات في التعامل معهم إلى أن يقابل امرأة يقع في حبها، وتضعه أمام قرار مصيري.

تشارك هاجر في بطولة المسلسل مع النجم الكبير خالد النبوى، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك.