تعليم البحيرة: انتظام الدراسة في شهر رمضان

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الدراسة منتظمة في المدارس خلال شهر رمضان بشكل طبيعي لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وأشار الديب، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة يومية لمراقبة سير العملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية، قائلًا:" أن اللجان المشكلة تعمل على متابعة تنفيذ المناهج وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمدارس والمعلمين لضمان جودة التعليم وسير العملية التعليمية بشكل فعال".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن جدول امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تبدأ الامتحانات في الرابع من مايو المقبل وتستمر حتى السادس من يونيو، وذلك دون حذف أي أجزاء من المناهج الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه لن يتم تخفيف أو حذف أي أجزاء من المناهج. ستنتهي عملية تدريس المناهج لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر أبريل 2024، وسيتم تخصيص شهر مايو لفترة المراجعة للطلاب.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب أخذ الأعياد والإجازات في الاعتبار عند وضع جداول الامتحانات. تهدف الوزارة إلى توفير فرص متساوية للطلاب للتحضير والتفوق في الامتحانات، وتعزيز الجودة في العملية التعليمية.