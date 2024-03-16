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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مقديشو

الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.

شددت الوزارة على موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب والعنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتناقض مع القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

عبّرت الوزارة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، وتميها للمصابين بالشفاء العاجل.

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