البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مقديشو

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.

شددت الوزارة على موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب والعنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتناقض مع القوانين الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

عبّرت الوزارة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، وتميها للمصابين بالشفاء العاجل.