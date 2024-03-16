الأنبا "بولا" يحتفل بعيد تدشين بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ

احتفل نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك بعيد تدشين بازيليك سيدة السلام التاسع بشرم الشيخ، على مدار يومين، والقتى نيافته كلمة روحية خلال اجتماع سيدة السلام العام، عن مشروع الإيبارشية الرعوي لمدة خمس سنوات مقبلة تحت عنوان: "وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد".

كما ترأس نيافته القداس الإلهي، والذى تخلله احتفال بالمناولة الاحتفالية لستة أطفال، وسيامة 3 شمامسة بدرجة إبصالتس.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها بالمناولة الاحتفالية بالرعية ثم تبع القداس مائدة اغابي جمعت أبناء الرعية.

شارك نيافته في الاحتفالات الأب القمص اغاثون خير وكيل عام المطرانية، والأب إرميا نشأت راعي البازيليك و الشماس الدياكون أنطوان عياد.

يشار إلى أن من أطلق اسم «سيدة السلام» على الكنيسة هو السيدة سوزان مبارك، وكان رأي السيدة سوزان أن المدينة تدعى مدينة السلام، وسوف تكون المدينة راعية لمؤتمرات السلام العالمية، ولا يوجد افضل من العذراء مريم تكون لنا مثل في إهداء رئيس السلام يسوع المسيح للعالم.

وتتميز الكنيسة بأنها الأولى والوحيدة حتى الآن للكاثوليك في محافظة جنوب سيناء، وأنها ترعى الأقباط الكاثوليك، واللاتين، وكل الكاثوليك الوافدين من دول العالم للسياحة الدينية أو الشاطئية أوالعلاجية... إلخ، بمختلف طوائفهم الكاثوليكية، وقد أهداها قداسة البابا فرنسيس، تمثال مريم حالة العقد، وهو يعد تحفة فنية فريدة من نوعها ووحيدة في العالم أجمع، يتوافد السياح للتبرك به.

يميز ليتورجية الكنيسة انه يُحتفل فيها بالقداسات والاحتفالات الدينية المختلفة بلغات متعددة (العربية والإيطالية والإنجليزية..) وبطقوس مختلفة (القبطي واللاتيني..).

كما تتميز الكنيسة بوجود جماعة "Rete di luce" "شبكة النور" وهي جماعة إيطالية - تحت التأسيس- للسجود المتواتر أمام القربان المقدس، يسعون في سبيل الوحدة والسلام المجتمعي والكنسي، واتخذوا من شرم الشيخ مقرا لهم، حيث أرض السلام، وملتقى الأديان والسير المقدسة بين الله تعالى وموسى .

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