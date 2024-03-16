النمسا: ضبط 137 كيلوغرامًا من الكوكايين بقيمة 14 مليون يورو في عملية تهريب دولية

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم عن ضبط 137 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة 14 مليون يورو في عملية تهريب قامت بها "عصابة صربية" نشطة على المستوى الدولي.

وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم إنه بفضل جهات التحقيق الدولية والوطنية، تمكنت قوات الامن من تحقيق نجاح تاريخي بضبط 137 كيلوجراما من الكوكايين.

وأوضح أن شحنات الكوكايين كانت متجهة إلى براتسلافا ومخبأة في ألواح أرضية خشبية حيث كشفت الأشعة السينية للحاوية عن وجود مخالفات في ألواح الأرضية الخشبية التي تحتوي على الكوكايين.

وذكر الوزير أنه من خلال التحقيقات المكثفة التي أجراها مكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى، تم التعرف على العديد من المشتبه بهم في الأراضي النمساوية.

ولفت إلى أنه من خلال إجراءات المراقبة التي نفذتها وحدات التحقيق النمساوية والسلوفاكية على مدار عدة أيام، تمت ضبطة أربعة من المشتبه بهم وهم يقومون بتفريغ الحاوية.

وأشار الوزير النمساوي إلى أنه تم اكتشاف شقة سرية للتخزين في فيينا ومعمل كوكايين في كوتينجبرون حيث قام المتهم بمعالجة الكوكايين المهرب.