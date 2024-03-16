طقس حار على جنوب سيناء.. والعظمى 28 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا حارًا نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 28 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح معتدلة 24 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 20 درجات، والصغرى 7 درجات.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 25.

طابا الصغرى 14 والعظمى 24.

كاترين الصغرى 7 والعظمى 20.

طور سيناء الصغرى 15 والعظمى 25.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

أجواء مستقرة

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة في بيان لها إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد يحجب أشعة الشمس كما قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق أخرى .