استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة غدًا

السبت 16/مارس/2024 - 04:07 م

كشف مصدر مطلع، لوكالة رويترز، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد، دافيد برنياع، محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدًا الأحد.

وبحسب المصدر، قال إن الاجتماع غدًا يأتي كرد مباشر على آخر مقترح من حماس، وسيتمحور حول المسائل العالقة بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك عدد الفلسطينيين المحتمل إفراجهم مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بينهم العديد من الأطفال والنساء الذين تقدمهم الهجمات العدوانية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "وفدا إسرائيليا سيصل قريبا قطر بعد تقديم تنازلات من قبل حماس في المفاوضات الحالية حول وقف إطلاق النار".

ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن السكان المدنيين يواجهون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، تتضمن قصف المنازل وتدمير البنية التحتية واستخدام أسلحة محظورة دوليا مثل القنابل العنقودية.