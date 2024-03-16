حالة الطقس.. نوة الشمس الكبرى تضرب مطروح بأمطار خفيفة

تعرضت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم السبت، لتغيرات في الأحوال الجوية نتيجة لنوة الشمس الكبرى التي تضرب البلاد، مع سيادة طقس شتوي مائل للبرودة مع نشاط ملحوظ للرياح العكسية الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة، ما أدى لتساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.