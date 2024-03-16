قالت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان صادر لها، إن المستشار الألماني شولتس قام بالإعلان عن نية أوروبا زيادة تسليح النازيين الجدد في كييف، وذلك بناءً على خطى سلفه هتلر الذي هاجم الاتحاد السوفيتي، بهدف قتل المزيد من الروس، بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأضافت السفارة في بيانها، أن الرئيس الفرنسي ماكرون أكد عزمه على إرسال قواته لدعم النازيين الأوكرانيين في مدينة أوديسا الروسية التي استولوا عليها، مما يشير إلى عقدة نابليون التي يعاني منها.

وجاء في البيان:" يتبنى عدد من قادة الناتو، تحت أوامر من واشنطن، سياسة "تدمير روسيا"، مما يشكل تهديدًا مباشرًا بنشوب حرب نووية".

كما يسعى الساسة الغربيون إلى دعم إبادة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يبرز تضامنهم مع سياسات العنف والقمع.