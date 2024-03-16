مبعوثة أمريكية تتوجه إلى سويسرا وبريطانيا لبحث تعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

تتوجه المبعوثة الأمريكية الخاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، جولي تورنر، إلى سويسرا والمملكة المتحدة غدا الأحد وحتى 21 مارس لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشمالية.

وفي جنيف، ستشارك المبعوثة الخاصة في الأحداث المرتبطة بالدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يؤكد التزام الولايات المتحدة بتسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشمالية -وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن خلال سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المقيمين ومنظمات المجتمع المدني، ستناقش تيرنر عمليات الإعادة القسرية للكوريين الشماليين، وحقوق ذوي الإعاقة، وفرص النهوض بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وفي لندن، ستلتقي تيرنر بكبار المسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة والمجتمع المدني وقادة الأعمال وأعضاء مجتمع الهاربين من كوريا الشمالية لتحديد سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك العمل القسري في صناعة المأكولات البحرية.