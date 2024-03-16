وزير الرياضة من البحيرة: الدولة المصرية تهتم بالشباب والنشء والعمل على توفير حياة كريمة لأبنائها

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تهتم بالشباب والنشء والعمل على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير جميع ما يحتاجه الشباب والنشء من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقرى والمدن.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز شباب شبرا النونه بايتاى البارود، فى مستهل جولة لإفتتاح عدد من الصروح والمنشآت الرياضية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة وشعبان بصيص - رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود.

وافتتح الوزير ونائب محافظ البحيرة، الملعب الخماسى بمركز شباب شبرا النونه بايتاى البارود المطور بتكلفه مليون و 900 ألف جنيه ووجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لمركز شباب شبرا النونة الشرقية، للعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددة على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة بافتتاح حمام السباحة

بمركز شباب الحرية ومعرض الفنون التراثية وتفقد مركز تدريب الموهبة والبطل الأوليمبي وكابيتانو مصر، وافتتاح عدد من المشروعات الإستثمارية بمركز شباب دمنهور بالإضافة إلي حضور مؤتمر النشء (بناء جيل) بحضور 1000 طليع بالمجمع الثقافي بدمنهور.