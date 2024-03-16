طلاب جامعة المنوفية من ذوي القدرات في المركز الأول والثالث بالملتقي القمي "مبدعون باختلاف 3"

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن حصول طلاب الجامعة من ذوي القدرات الفائقة علي مراكز متقدمة في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية للجامعات المصريه تحت " شعار مبدعون باختلاف٣" الذي عقد بمقر معهد إعداد القادة بحلوان ، حيث حصل الطلاب علي المركز الأول بمبادرة سياحة بشكل جديد لدمج دور ذوي الهمم في السياحه. وتوفير سبل الراحه لهم، كما حصلوا علي المركز الثالث بمبادرة علشانك ابليكيشن ومنصة تعليمية وخدمية لذوي الهمم.

وأكد القاصد، أن الطلاب ذوي القدرات الفائقة لهم مكانة مميزة في المجتمع الجامعى، مشيرا إلي حرص الجامعة علي تقديم كافة الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم، موضحا ان الدولة في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات مهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الهمم علي حقوقهم،و تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.

وتأتي المبادرة بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وتحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة،وإشراف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وشارك الطلاب بالجامعة تحت اشراف دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب واسامه ضيف مدير إدارة إعداد القادة.

هذا وقد تضمن الملتقي محاضرات وورش عمل قدمها أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجال لدعم مواهب ذوي الهمم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المُستدامة.